Se lleva Car Motion par de Top Ten en el Trióvalo de Guadalajara

Un par de Top Ten consiguió el equipo Car Motion Motorsport durante la cuarta fecha de la NASCAR México Series 2022, que se disputó en el Trióvalo de Guadalajara, con los capitalinos Jake Cosío y Valeria Aranda, quienes finalizaron en el sexto y octavo sitio, en sus respectivas categorías.

El volante del auto marcado con el número 51 Chevron-Havoline-Metaxchange-DOW-CarMotion tuvo un buen rendimiento durante todo el fin de semana que culminó con el sexto lugar general y de su categoría.

“Estamos contentos con el desempeño de auto durante todo el fin de semana. Estuvimos entre los cinco mejores en todas las prácticas y la calificación. Nos vamos a casa con un sexto lugar muy peleado. Lamentablemente por un contacto que nos dio el auto 55, nos dejó sin la dirección hidráulica y nos mandó a la posición 23. Esto nos provocó un gran desgaste físico bastante fuerte al manejar así 40 vueltas. Aun así, logramos remontar desde el lugar 23 hasta la sexta posición con bastante buen ritmo del auto que me entregó el equipo Car Motion. Le agradezco a mis patrocinadores, al Che Fernández, a mis ingenieros y mecánicos, a Mauricio Anaya, a Fer, al More y a todo el equipo que tiene gran hambre de ganar al igual que yo con quienes hemos tenido una gran mancuerna”

En tanto, Valeria Aranda a bordo de la camioneta marcada con el #27 2HANDS-thefoodcompany-GrupoNaro-SherwinWilliams-CarMotion se quedó con el octavo puesto, tras partir desde el fondo.

“Estoy contenta con el resultado, de arrancar último a octavo, éramos 19 camionetas, subí 11 posiciones lo que es bastante, en las rearrancadas tratamos de avanzar lo más que pudimos, hicimos el cambio de llantas en el momento correcto, el trabajo del equipo estuvo excelente”, externó la joven de 22 años de edad.

“Me acoplé más a la camioneta, porque el sábado tuvimos algunas fallas, lo probamos y no hacíamos el tiempo, pero ya en la carrera lo pude bajar, me quedo con eso, me siento muy contenta”, apuntó la capitalina.

Por su parte, el también oriundo de la Ciudad de México, Germán Quiroga, con el auto número 69 ETF-SherwinWilliams-E-CONNECTION-Continental-Pasteur-FB-BOHN-m+Clinic-FiestaAmericana-Sanitizone-Aga-Benotto-CharlieColors no pudo culminar la cuarta fecha, luego de hacerse acreedor a sanciones y sufrir desperfectos en su bólido.

“Fue un desafortunado fin de semana, veníamos con intenciones de tener un buen resultado, en la primera práctica teníamos buena velocidad, tratamos de ajustar el coche, mejoramos un poco, aunque no igual que los demás, en el segundo y tercer ensayo nos costó mucho trabajo, no tuvimos gran ritmo”, detalló el tricampeón del serial.

“Calificamos en el sitio 14, veníamos haciendo una carrera tranquila, peleando la posición 10 con otros dos coches, desafortunadamente el auto de enfrente de mí se cambió de trayectoria se bajó y tuve que hacer lo mismo, por lo que el coche que venía en el lugar 12 se salió de la pista y resultó en una bandera negra en mi contra”, explicó Germán.

“Lo cual, es algo muy raro, porque nunca se había implementado desde que estoy en la serie, no fue mi intención sacarlo, tuvimos que entrar a pits para cumplir la sanción, además se nos ponchó una llanta y de ahí todo se vino para abajo, ya no nos pudimos recuperar”, concluyó Quiroga Fossas.