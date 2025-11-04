Se impone “Mantequillita” Nápoles a “Tronco” Valenzuela

Demostrando clara superioridad en el encordado, el boxeador capitalino, José Ángel “Mantequillita” Nápoles, venció por nocaut al sinaloense Eleazar “Tronco” Valenzuela, en el marco de la función montada por Round Zero Upper Fight presentada por Grupo Elektra, en el Jardín Cerveza de la Expo Guadalupe, en Nuevo León.

Con este resultado, Nápoles Palencia llegó a 19 victorias en su carrera profesional, en la cual incluye además tres derrotas y dos empates.

En tanto, Valenzuela Carrillo sumó su revés número 32 en el terreno de paga, en el que tiene 28 éxitos y seis igualadas.

El combate, válido por el peso súper ligero a ocho rounds, comenzó con un leve dominio del nieto de la leyenda, quien aprovechó la guardia baja que mostró constantemente su rival para ir inclinando la balanza en su favor.

En el segundo asalto, “Mantequillita” Nápoles, quien vistió pantaloncillo negro con vivos dorados, continuó demostrando superioridad en el cuadrilátero ante la atenta mirada de Ricardo Guerrero, tercero sobre la superficie.

Ya con el sinaloense mostrando las consecuencias del pleito en su rostro producto del castigo impuesto por José Ángel, la batalla se fue hacia el lado del nieto del excampeón cubano, el cual le aplicó combinaciones de upper cuts y volados de ambas guardias a Eleazar.

En el cuarto episodio, el capitalino fraguó su victoria, dentro de la cartelera denominada “Los campeones están en casa”, con sendos ataques sobra la humanidad del “Tronco” Valenzuela, quien para ese entonces ya mostraba una importante herida en la cara.

A continuación, “Mantequillita” Nápoles le propinó una seguidilla de rectos y volados de ambas guardias al oriundo de Guasave, Sinaloa, el cual ya no respondió el embate y por ende, intervino el réferi para detener la pelea al minuto con 30 segundos del cuarto asalto.