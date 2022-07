Se gradúa la 13a Generación de escuelita CARE Niños Héroes nivel Secundaria

La generación 2019- 2022 fue apadrinada por el Coach Frank González, Director del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte en el Estado de Nuevo León acompañado de el Dr. José María Cantú Cantú, Director Instalaciones Deportivas del INDE N.L., Ignacio Domingo Cruz Váldez, Director de Calidad en el Deporte, Cindy Dávila Cavazos, Coordinadora de Nacionales CONADE y la Profra. Pilar Rodríguez Sáenz, Directora de Centro Educativo de Alto Rendimiento Turno Matutino.

En la ceremonia celebrada en el patio central del plantel educativo, el Coach Frank expresó un mensaje emotivo indicando, ¨yo no me dedico al deporte, mucha gente puede decir que el Coach Frank se dedica al deporte, yo me dedico al futuro de mañana y eso es agarrar deportistas y hacerlos buenos alumnos para que se conviertan posteriormente en buenos ciudadanos y si los convertimos en buenos ciudadanos, eso va sacar adelante a Nuevo León entonces yo busco atletas con las cuestiones académicas para que salgan adelante y sean el futuro de mañana¨.

Los padres de familia de los atletas de la décimo tercera generación que se gradúa en la escuela secundaria del CARE “Niños Héroes” fueron testigos de varias actividades y sorpresas; una de ellas fue el mariachi que el Director de Instalaciones Deportivas del INDE Nuevo León, el Dr. José María Cantú, preparó para ellos, así como obsequis de parte del Coach Frank. Además ellos mismos como numero artístico presentaron una coreografía que vistió la presentación del poema de Mario Benedetti “No te rindas” seguida por la presentación musical de la alumna Regina Piñón, deportista de Levantamiento de Pesas, que interpretó la canción en inglés Never Enough The Greatest Showman.

Por su parte quien brindó un mensaje en representación de toda la generación, fue la alumna más destacada en calificaciones, Maricela Alvarez de Tiro con Arco, quien mencionó “aquí ha llegado el momento final, culminamos toda la preparación de los 3 años que fueron muy largos, por la pandemia y todo, si fue muy largo, cada día entrenar en casa durante la pandemia y luego otra vez los entrenamientos normales 6 días a la semana primero escuela, y luego pásate a entrenar diario, pero creo que ha valido la pena a pesar de no haber sido fácil me alegra el haber tomado la decisión de entrar a esta escuela creo que esto es un gran paso y aquí termina”.

Como cierre del evento la Directora del plantel, Profra. Pilar Rodríguez expresó ante todos los asistentes su más sincera felicitación a los graduandos tomando en cuenta que fueron unos años muy difíciles debido a la pandemia por COVID y cada uno de ellos demostraron

su empeño y dedicación para sacar adelante sus estudios, por lo que ella se siente muy orgullosa de haberlos guiado en este proceso educativo, concluyó