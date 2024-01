Se dicen sus verdades, ‘Chiquimarco’ y Chacón

*Metieron hasta temas familiares.

No es normal, un nivel de agresión como las acusaciones y revelaciones que protagonizaron en X, los ex árbitros mexicanos Marco Antonio Rodríguez y Francisco Chacón.

Y es que no es la primera vez que ambos analistas de televisión se enfrascan en una discusión así en redes sociales. Todos saben que durante su etapa como árbitros de futbol profesional, no había una buena relación entre ellos, y ya como comentaristas deportivos se convirtieron en competencia directa, uno en Televisa y el otro TV Azteca.

Todo surgió tras la opinión del famoso Chiquimarco sobre las declaraciones de Nahuel Guzmán, quien mencionó que el Cantante Guerrero acude a las concentraciones de Tigres, situación que Rodríguez reprobó, por lo que luego fue cuestionado por un seguidor, quien le preguntó si nunca se hospedó en el mismo hotel que los futbolistas.

Chiquimarco respondió con una anécdota donde aparentemente acusó a Chacón de haber provocado ese incidente en una ocasión, a lo que el integrante de TV Azteca ‘contraatacó’ recordando su divorcio, denuncias legales y reciente despido en Televisa.

Ante esto Marco Antonio no se quedó con los ‘brazos cruzados’ al poner en duda la capacidad de su ex compañero como árbitro, asegurando que usaba ‘artimañas’ para posicionarse, y además lo acusó de ser responsable de un fraude en su etapa como regidor del PAN en Irapuato.

Por si fuera poco, Chacón no se quedó callado en su siguiente respuesta, asegurando que ya no discutiría, pero antes se burló de Chiquimarco diciéndole que estaba pasado de peso. Asimismo, presumió más éxito cuando ambos compitieron en la televisión e ironizó con que el ex árbitro tiene una ‘amante’.

De esta manera se revivió el pique entre estos dos representantes del arbitraje mexicano, quienes dejaron en evidencia la profunda enemistad que impera entre ambos.