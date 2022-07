Se despide en grande de los Nacionales

Con 17 años de edad y 16 medallas doradas en su corto haber representando a Nuevo León, Josué Cantú Alanís se despidió este 2022 de su etapa en Nacionales CONADE siendo el máximo medallista (6 oros) para el estado en esta edición, ahora la mira está puesta en alcanzar sus metas con selección nacional y seguir representando al INDE N. L. a nivel nacional e internacional en categoría mayor.

“Ya voy a pasar a la categoría mayor, no quiere decir que me vaya a ir peor, o mejor, lo que sí es que me tendré que esforzar mucho más de lo que lo he hecho.” Mencionó el monarca nacional del patinaje de velocidad.

Su inicio en los Patines de Velocidad se dio gracias a la construcción de un parque con una pequeña pista en el municipio de Guadalupe, en donde antiguamente habitaba con su familia; y fue ahí, al ver a los jóvenes practicar este deporte, que quedó maravillado con la velocidad, a los siete años de edad tenía uno de sus primeros retos de vida.

“Siempre, desde chiquito estuve buscando emociones fuertes, tenía mi tabla de skateborad y mi bici, siempre estaba dándole, cayéndome. Cuando ingreso a ese deporte en Guadalupe, era pensando en superarme a mi mismo y ser un buen deportista, no sé si el mejor, pero si de los mejores”. Comentó Cantú.

Al poco tiempo pasó a formar parte de la selección municipal, y sus grandiosos resultados en el corto tiempo fue lo que lo llevaría, de la mano de su entrenador Sebastián Rivera, a representar a Nuevo León; y a sus 14 años, en 2018, vivió su primera Olimpiada Nacional, consiguiendo un par de medallas de bronce.

“Uno de mis sueños de chiquito era salir en los periódicos, en la tele, ser uno de los mejores del país. Ahora mi sueño es ganar una medalla mundial, ser reconocido por lo que hice, tanto anteriormente como por ese logro.” Mencionó.

Apenas unos meses después, Josué comenzó a disfrutar de las mieles de la victoria, el trabajo arduo y la disciplina inculcada desde casa por sus padres; Osvaldo Cantú y Marcela Alanís, lo llevaron en 2019 a colgarse cinco medallas doradas en la última edición de Olimpiada Nacional. En 2021, tras un año sin eventos deportivos, los oros siguieron cayendo y en la primera edición de Nacionales CONADE, y en casa, se colgó cico medallas de oro más y una plata. Este 2022 Cantú se despide de Nacionales CONADE como el atleta más ganador para Nuevo León en la actual edición, lo que en 2019 y 2021 no pudo lograr gracias al espectacular desempeño de otros atletas como Cecilia Lee en Taekwondo, y María Fernanda Guerra en Natación, respectivamente.

Cantú cerrará su etapa juvenil en selección nacional con el mudial de la categoría en Argentina a finales de este año.