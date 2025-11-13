Se declara listo “Chocolatito” Hernández para regresar al ring con victoria

El boxeador regiomontano, Alexis “Chocolatito” Hernández, se declaró listo para subir al ring el próximo jueves, cuando enfrente al duranguense Armando García Loera, en una pelea a seis rounds en peso súper mosca, como parte del combate coestelar de la función de Round Zero Upper Fight presentada por Grupo Elektra, que se llevará a cabo en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Hernández (7-1-1) llegará motivado y con gran preparación tras dos meses y medio de intenso trabajo.

“Gracias a Dios llego motivado y fuerte, con ansias de que se llegue el jueves. Estuvimos dos meses y medio en preparación, guanteando con rivales duros como Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez, también con peleadores de nuestro gimnasio e incluso profesionales”, expresó el púgil regio.

Durante su campamento, Hernández colaboró con “Chihuas” Rodríguez para cerrar su preparación, lo que considera una gran experiencia.

A pesar de haber enfrentado una lesión lumbar hace algunos meses, aseguró estar totalmente recuperado.

“Tuvimos un tropiezo entre la preparación, pero supimos manipular con tiempo para llegar en óptimas condiciones. Ya estamos más que recuperados y vamos bien”, aseguró Alexis.

Respecto a su rival, Armando García Loera (6-3-0) reconoció su calidad, pero confió en su propio desempeño.

“Sé que es un buen pugilista con buen prestigio como gimnasio. Sin embargo, voy preparado contra todo pronóstico y como él quiera boxear, así lo voy a hacer Estoy seguro de que me voy a llevar la victoria”, declaró el joven pugilista de 34 años.

Sobre si buscará el nocaut o planea una pelea larga, Hernández Castañeda fue claro.

“Venimos fuertes y preparados para el nocaut, pero si no se da, no es algo que me urja hacerlo. Lo importante es ganar la pelea y que tanto mi rival como yo bajemos con bien”, dijo el experimentado boxeador.

El regiomontano agradeció el apoyo de sus patrocinadores y de su equipo de trabajo, destacando la confianza de su promotor José Antonio “Charro” Hernández y de todos los que han participado para tener nuevamente la oportunidad de presentarse ante su afición.

“Chocolatito” Hernández, orgullosamente de Monterrey, buscará reafirmar su calidad sobre el cuadrilátero y regalarle una nueva victoria a su gente en el combate coestelar de la función de Round Zero Upper Fight presentado por Grupo Elektra.