Se conocen e intercambian experiencias

Relajado y con semblante tranquilo pero orgulloso de su medalla de plata que lo acredita como Subcampeón Mundial de mayores de Taekwondo, el neoleonés César Román Rodríguez Hernández, sostuvo un encuentro con el coach Frank González, titular general de INDE Nuevo León para conocerse e intercambiar experiencias.

Rodríguez Hernández de 28 años de edad y con 12 años de trayectoria como taekwondoín de alto rendimiento, enfatizó que su acercamiento con la máxima autoridad del deporte de la entidad fue muy satisfactorio.

“Fue un recibimiento bastante cálido, con buen sabor de boca, me escuchó, estuvo al pendiente, dispuesto aprender, dispuesto apoyar, me voy tranquilo porque fue una plática muy fructífera”, señaló el becario de INDE, que hizo historia al ser el primer taekwondoín de Nuevo León en ganar una presea en un mundial de mayores.

Respecto a la justa mundialista celebrada en Guadalajara, Jalisco, Rodríguez Hernández expuso qué su participación estuvo llena de emociones, que al final redituaron en la satisfacción de colgarse la medalla de plata en la división de los -54 kilogramos.

“Un vivencia bastante amplia, emociones, hubo muchísimo de que hablar, la verdad que no me esperaba que esto surgiera de esta manera, tuve un pico súper alto de emociones, en este punto más alto con el que culminaba el año que fue él Campeonato del mundo se dio la medalla, gracias a todos los que estuvieron atrás apoyándome, a la familia, a los amigos, al instituto que hicieron posible la medalla”, señaló.

Rodríguez Hernández afronta su cuarto ciclo olímpico rumbo a París 2024, por lo cual dijo sentirse contento por lo realizado en el 2022 e histórico por lo hecho en el mundial de mayores realizado el pasado mes de noviembre.

“Estoy orgulloso, contento por lo que logre, pero espero no ser yo el único sino que haya más atletas de taekwondo que logren e incluso superar esta medalla, creo que eso me haría sentir más mas feliz y orgulloso de ver a Nuevo León en lo más alto en un evento de taekwondo”, acentuó.

Adelantó que en el 2023 afrontará los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, el Campeonato Mundial de la especialidad, los Grand Prix, torneos abiertos, entre otros eventos, y catalogo el próximo año como un año duro.

“Habrá bastantes eventos para elegir, va hacer un año bastante duro, hay que concentrarse bastante en la parte del peso, en la parte competitiva, en la preparación, no será un año fácil, será decisivo para muchos de las divisiones para Juegos Olímpicos del 2024”, apuntó el taekwondoín ganador del metal de plata en el mundial de Guadalajara, logro que le redituó en sumatoria de puntos para ubicarse actualmente en el lugar 12 por lo que aspira a seguir escalando posiciones en el ranking para buscar una clasificación directa a París 2024.

César Román Rodríguez Hernández, Subcampeón Mundial de mayores de taekwondo envió un mensaje a todos los deportistas del estado dado que el próximo año será vital rumbo a conseguir sus boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador y para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Que sueñen en grande, que no dejen que nadie les diga que no, que no acepten un no por respuesta, que siempre busquen estar en un punto de máximo de su preparación física, que den lo mejor y que sean perseverantes, que es la clave del éxito”, subrayó.

Finalmente, comentó que pasará las fiestas decembrinas con su familia aquí en Nuevo León pero sin descuidar sus compromisos con la SEDENA, y que a principios del mes de enero se reportará a concentración al Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) de la CONADE.