Se concentra en Nuevo León selección de Poomsae

La selección nacional de poomsae de taekwondo de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (FEMEDEES) se encuentra concentrada en Nuevo León camino a su participación en los Campeonatos Mundiales de la especialidad que se realizará en Mazatlán, Sinaloa del 18 al 25 de junio y en Rio de Janeiro, Brasil del 19 al 27 de agosto 2023.

Moisés Yoon Seok Park, director técnico del equipo mexicano señaló que se trabaja en la preparación para llegar en óptimas condiciones a las competencias mundialistas en Mazatlán para las categorías sub 12 y sub 18, para posteriormente hacerlo en Rio de Janeiro con los sub 15 ramas varoniles- femeniles.

“La selección la conforman 39 jóvenes con mucha energía y disciplina, 26 son de Nuevo León el resto son del Estado de México, Coahuila, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla; esta es la primera concentración de dos que haremos, estamos trabajando a doble sesión de casi ocho horas diarias, aquí están todas las categorías”, señaló el técnico nacional.

Aclaró que el equipo azteca se encuentra entrenando en la academia Hanmex de taekwondo de la Estanzuela donde afinan las rutinas tanto en la modalidad de formas como de Freestyle.

“Deseamos que los jóvenes hagan de este deporte disciplina para que puedan desarrollarla, formen valores, ese es el primer objetivo que buscamos, el segundo es dejar en alto el nombre de México y tener un buen impacto, los jóvenes están trabajando fuerte para hacer de los mejores del mundo”, subrayó.

El staff técnico de la selección mexicana lo integran en poomsae el entrenador Juan Pedro Flores Velazco y en Freestyle Juan Jesús Sifuentes, auxiliados por Jorge Rocha, Regina Zúñiga, Sandra Hernández y Ana Espinoza.

Por su parte Pedro Torres Caballero, titular de la Asociación de Deporte Escolar de Nuevo León destacó el trabajo que realiza el organismo en pro de impulsar la participación de los deportistas escolares (De instituciones públicas y privadas), en los diferentes eventos de carácter nacional e internacional que son convocados por la Federación Mexicana de Deporte Escolar (FEMEDEES) en los deportes de natación, atletismo, futbol, baloncesto 3×3 y taekwondo, entre otros.

“El deporte escolar no es el alto rendimiento sino que es la base principal del alto rendimiento, así que todos los niños siempre pasan por el trabajo dentro de lo que viene siendo el deporte dentro de las escuelas primarias con clases de educación física y en los colegios son las llamadas clases extracurriculares para que de ahí surja ese semillero para ir a estos eventos nacionales e internacionales”, acentuó Torres Caballero.

Mencionó que se tiene en puerta un Nacional escolar de natación categorías 2008, 2009 y 2010 el cual se realizará el 13 y 14 de mayo en Cholula, Puebla.

En mayo se tiene calendarizado un Nacional escolar de futbol rumbo al ISF School Championship de Marruecos 2023, el Mundial de taekwondo en Mazatlán, Sinaloa en junio, para agosto los mundiales en Río de Janeiro, Brasil de los World School Sport Games 2023 y nuestro principal competencia internacional de todo el deporte escolar mundial que es la segunda edición U15 Gymnasiade 2023 de la ISF (International School Sport Federación por sus siglas en inglés).