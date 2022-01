Se cimbra la MFL

Fraternidad Potros y Halcones, clubes que encabezan al grupo disidente de la MFL, intentaron desestabilizar a la organización buscando imponer sus condiciones, y por ello abandonaron la liga.

En conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de la propia organización, y en la que estuvieron presentes los dirigentes de los 18 clubes junto a sus esposas, el presidente de la MFL, José Miguel Santos, dejó en claro la situación.

“Tratamos de conciliar las inconformidades de los presidentes de dos Clubes, en específico Fraternidad Legítimos Potros y Club Halcones, con los cuales no se logró llegar a algún acuerdo, pues dichas peticiones no eran para mejorar el desarrollo de la liga, si no que eran imposiciones de índole personal”, dijo José Miguel Santos.

Entendemos la postura de los presidentes de los clubes Águilas y Avispones, que buscan con esta decisión seguir a estos dos clubes y así mantener el nivel de competencia que han ido desarrollando en los últimos años”.

Una de las peticiones del grupo disidente era que Roberto Escobedo, comisionado de estatutos y reglamentos, dejará su cargo, a lo cual él mismo accedió en beneficio de los niños, pero Halcones y Potros aún así decidieron separarse de la organización.

Santos Hernández dejó en claro que la MFL continuará con el desarrollo y fomento del fútbol americano en la ciudad, y agregó que la puerta siempre estará abierta para los clubes que decidan regresar.