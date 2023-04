Se atacan ‘Canelo’ Álvarez y Juan Manuel Márquez

Las diferencias entre Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y Juan Manuel Márquez siguen siendo muy marcadas, y recientemente se envolvieron en declaraciones en contra uno del otro.

El ex boxeador declaró que ‘El Canelo’ debería de elegir mejor a sus rivales, para dar un mejor espectáculo en el cuadrilátero. Afirmó que un mejor contendiente sería David Benavidez, quien sí daría un buen combate contra el pugilista tapatío, a diferencia de John Ryder, a quien Saúl Álvarez enfrentará el 06 de mayo, en Zapopan, Jalisco.

Al respecto, Álvarez alzó la voz y criticó al ‘Dinamita’, dejando entrever que siempre lo ha envidiado, y que son declaraciones que no le afectan.

“Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Son palabras que no me afectan y que no poco en cuenta. Causa lástima que un peleador como lo fue, envidie a otro mexicano”, dijo en entrevista.