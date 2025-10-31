Se alista la NBA para su partido en México

*Llegan los Pistones y los Mavericks a la CDMX.

Este sábado regresa la NBA a México, donde los Pistones de Detroit recibirán como local a los Mavericks de Dallas, en duelo de temporada regular, en la Arena CDMX.

La capital de nuestro país se ha convertido en una de las principales sedes jugando fuera de Estados Unidos, ante un imponente escenario y ante decenas de miles de aficionados que se dan cita, para ver el mejor basquetbol del mundo.

El partido está programado para este sábado, en punto de las 20:00 horas.