Se acabó la paciencia de Bohely; Maresca destituido

LONDRES, Inglaterra – La guillotina de Stamford Bridge cayó de nuevo. El Chelsea FC hizo oficial este viernes la destitución de su entrenador, Enzo Maresca, poniendo fin a una etapa de contrastes marcados por la gloria internacional y una reciente crisis de resultados en la Premier League.

Apenas unos meses después de conquistar la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes (donde vencieron al PSG en la final), la situación se volvió insostenible. Los Blues solo han logrado una victoria en sus últimos siete partidos de liga, desplomándose en la tabla tras haber estado en la pelea por el título hace apenas unas semanas.

Ruptura total Más allá de los resultados, la relación entre Maresca y la directiva liderada por Todd Boehly parecía rota. El técnico italiano llegó a declarar haber vivido “las peores 48 horas de su carrera” por falta de apoyo y, en un gesto de tensión evidente, no se presentó a la rueda de prensa tras el reciente empate ante Bournemouth.

“Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”, citó el comunicado oficial, agradeciendo los títulos obtenidos. Ahora, con un duelo inminente ante el Manchester City, nombres como Xavi Hernández, Frank Lampard y Liam Rosenior suenan para tomar la “papa caliente” del banquillo londinense.