Saulo “Tren” Morales listo para encabezar función de Round Zero Fight Night

Ilusionado por encabezar por primera vez en su carrera profesional una velada boxística, el próximo jueves 31 de marzo en la función de Round Zero Fight Night presentada por Prime Sports, Sardimex, Atunsito, C Transportation, SPPP, AGAPSA y M&A. El michoacano Saulo “Tren” Morales dijo estar confiado en salir con la victoria ante el capitalino Alejandro Gálvez, tras picar piedra durante 11 años, con un centenar de combates de aprendizaje de por medio.

Morales Saldívar (10-1-0), de 24 años de edad, el segundo de tres hermanos hombres, explicó que su gusto por el pugilismo fue heredado por su progenitor, quien adquirió los conocimientos en su paso por las Fuerzas Armadas del país.

“Comencé en el boxeo, porque mi papá estuvo un tiempo en el Ejército Mexicano y ahí le enseñaron la técnica, y cuando él salió me inculcó el gusto, cuando cumplí 13 años me enteré que, aquí cerca donde aún vivo, había una escuela de boxeo. Entré y me quedé”, detalló el originario de Pátzcuaro, Michoacán.

“Tuve alrededor de 100 combates como amateur, fueron en competencias estatales y nacionales, además hice muchas peleas no registradas en la Ciudad de México”, apuntó el campeón plata en los Juegos Populares Nacionales, en la categoría de los 63 kilos, en 2013.

Sin embargo, el joven pugilista reconoció que su vida no ha sido siempre de éxitos, ya que dejó el boxeo durante un par de años, decepcionado de la derrota que sufrió, por nocaut, ante el inglés Ryan Robinson.

“No me noquearon, antes de llegar con ‘Charro’, no tenía manager, y aquí en Michoacán había un entrenador que de cierta manera nos llevó con mentiras a Canadá diciendo que había una pelea en 72 kilos con un debutante”, relató el michoacano, quien vive con su pareja en Unión Libre y no tiene hijos.

“Cuando llegamos allá la pelea era en súper mediano y el contrincante estaba como en 78 kilos y así se aceptó, el día de la pela el rival pesó como 86 kilos, en el segundo round al dar un giro me conectó con una zurda en forma de recto y con el peso me tumbó, no me desconectó, cuando caí y me levanté, le dije que sí podía continuar al réferi, pero paró el pleito”, subrayó Morales.

“El Tren” Morales, quien practicó fútbol soccer, como portero, en su época de educación básica, chocará en el pleito estelar, del próximo jueves en el Gimnasio Mario J. Montemayor de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ante Gálvez Rosas (1-6-1), quien sustituirá a Agustín Lugo, quien quedó fuera de la velada al sufrir un esguince en una de sus manos.

“Significa bastante ser estelar, es señal de que estamos avanzando, tal vez será una de mis últimas peleas a ocho rounds y pasaremos a 10”, expresó el pupilo del promotor regiomontano, José Antonio “El Charro” Hernández.

“Para salir con la victoria debo de tener mentalidad fría y confiar en el buen trabajo que hicimos en el gimnasio con variedad de sparrings, estuvimos saliendo a Celaya, Guadalajara y Estado de México, también en el peso vamos muy bien, me siento capaz de dar una buena pelea”, refirió “Tren” Morales, quien residió durante dos años en la capital de Nuevo León.

