Saúl ‘El Canelo’ Álvarez regresará en septiembre a Arabia

*Este año solo hará un combate.

El regreso de Saúl “Canelo” Álvarez al ring ya tiene fecha y sede. Este jueves, Turki Alalshikh, propietario de la revista Ring Magazine, dio a conocer mediante sus redes sociales que el boxeador mexicano volverá a pelear el próximo 12 de septiembre en Riad, capital de Arabia Saudí, ante un rival que aún no ha sido anunciado.

La función llevará el nombre de “México contra el mundo” y se celebrará a pocas horas de conmemorarse el 205 aniversario de la Independencia de México, lo que le dará un simbolismo especial al evento.

Este combate marcará la primera aparición del tapatío desde su derrota del 13 de septiembre pasado frente a Terence Crawford, pelea en la que perdió los campeonatos de peso supermediano. Tras ese enfrentamiento, Álvarez fue sometido a una intervención quirúrgica en el codo, con el objetivo de recuperarse plenamente.

En aquel duelo ante Crawford, el mexicano lució falto de velocidad y fue superado con claridad, situación que no solo le costó los cinturones, sino que también abrió el debate sobre el tramo final de su carrera profesional.

A lo largo de su trayectoria, “Canelo” presume un récord de 63 triunfos —39 de ellos por la vía del nocaut—, además de tres empates y dos derrotas, números que lo colocan estadísticamente como el boxeador mexicano más exitoso de los últimos 25 años.

No obstante, su carrera también ha sido objeto de críticas, principalmente por no enfrentar a ciertos oponentes, entre ellos el estadounidense David Benavidez, quien lo ha retado de manera reiterada. Benavidez, actual campeón semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, no parece perfilado como el próximo rival del jalisciense, quien tendría como objetivo recuperar los títulos perdidos ante Crawford, ya retirado tras vencerlo.

Cabe recordar que después de caer ante Dmitry Bivol el 7 de mayo de 2022, Álvarez encadenó seis victorias consecutivas, aunque en ninguna logró definir el combate antes del límite. La última vez que ganó por nocaut fue en 2021, cuando derrotó al estadounidense Caleb Plant.