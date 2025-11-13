Satisface a Mateo Girón temporada 2025 que tuvo en Trucks México Series

Aunque no pudo quedarse con el título de la temporada 2025 de la Trucks México Series 2025, el piloto zacatecano, Mateo Girón, se dijo contento con el rendimiento mostrado a lo largo del año y en la última fecha disputada en el óvalo del Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, donde terminó en segundo lugar.

Con este resultado, el volante de la camioneta marcada con el número 5 ArmstrongArmored-Hidrolock-TJLogistics-Intercash-GNRapoyoEstratégico-IDconsultores-MScomercializaciónyServicios-GrupoCatraar-Maeesa-BYMindustrial-PrestoPegamentos/Selladores-CSTconceptoSoluciónTotal-KilkerPinturas-ToroPresto-ServiciosLogísticosPalco-AdvansAltaSeguridadPrivada-Dinametra-Cafedoc-M&A consiguió subirse al podio en las 13 fechas del calendario.

“Las circunstancias no nos ayudaron, teníamos la posibilidad de seguir a ‘Chispa’ Rodríguez y mantenernos ahí para intentar algo al final, pero lamentablemente las circunstancias así se dieron desde el principio, el rendimiento que teníamos no nos ayudó para nada”, apuntó el integrante del Prime Sports Racing Team al concluir la competencia.

“El trabajar con los demás e ir solo tampoco funcionó, pero fue una carrera donde aprendí mucho, seguimos trabajando para el siguiente año”, comentó Girón Félix, quien agradeció el apoyo que le brindaron todo el año sus patrocinadores y familia.

En ese sentido, el monarca de la Temporada Regular 2025 reiteró que siempre trató de que por él no quedara y se dijo muy contento con su rendimiento mostrado.

“Ha sido una de las mejores temporadas que he tenido, hoy fue un día muy difícil, sin embargo, nos llevamos 13 podios en igual número de carreras, además me quedé con la espinita de saber qué hubiera pasado si hubiera tenido al cien por ciento en todas las fechas del año, tuvimos 10 competencias batallando con el mismo problema, pero esto nos ayudó a desarrollarnos como piloto”, subrayó el zacatecano.

Mateo ganó en fila las primeras cuatro competencias del año en San Luis Potosí, Chiapas y la fecha doble en Puebla.

Volvió a triunfar en la capital poblana en la fecha ocho, así como nuevamente en el Super Óvalo Potosino en la parada 11.