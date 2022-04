Sapos estrenan y ganan

Les cayó bien estrenar uniformes a los Amigos del Sapo, pues vencen por apretado marcador de dos goles a uno al Deportivo Recineca, para seguir invictos, al continuar las acciones correspondientes al torneo de futbol, organizado por la liga Popular Escobedo, comandada por el señor Carlos Medina.

Duelo más que interesante, perteneciente a la categoría de la Primera Especial, celebrado en el campo uno de la unidad deportiva Camino Real, la cual recibió la visita de un buen número de aficionados, quienes disfrutaron de un choque con alto nivel de calidad.

Pero los pupilos de Reyes Hernández, Amigos del Sapo, quienes ya sond e los incondicionales en los play off, solamente contaban con una victoria y cuatro empates, con etiqueta de invictos, por lo que urgía ya no dejar escapar unidaes, para no despegarse del gurpo de los ocho grandes.

Y así lo demostraron desde el mismo primer silbatazo del árbitro central Adán Peña, salieron decididos a llevarse la victoria, pero se toparon con un rival que también estaba dispuesto a llevarse el triunfo, para apreciar acciones emitovas a granel.

Jonathan Salas prendía la pelota para conseguir el tanto de la quiniela, en el mismo primer tiempo y sería hasta el segundo, cuando el delantero Diego Loera también se hacía presente en el marcador y conseguir los dos goles, mientras por vencidos descontaba Carlos García.