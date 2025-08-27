Santos ofertó por Rómulo Zwarg, Tigres rechaza propuesta

Monterrey, Nuevo León. A escasos días del cierre del mercado de pases internacional, los Tigres vuelven a estar en el ojo público.

Reportes desde Brasil, señalan una oferta hacia los felinos por Rómulo Zwarg, quien es visoreado por el Santos FC de Neymar.

Con información del periodista Lucas Musetti, el club “peixe” ofreció cerca de 6 millones de dólares (5.5mdd) por los servicios del jugador felino, contando con mucha confianza en poder ficharlo en estos días.

El tres veces campeón de Copa Libertadores se encuentra a dos unidades de la zona del descenso, queriendo evitar a coml de lugar una segunda caída a la segunda categoría en su historia.

Fuentes cercanas confirmaron que el dorsal ’23’ se encuentra a total disposición completa de Guido Pizarro, quien le retomó la confianza en la titularidad en el actual Apertura 2025, disputando todos los partidos y de inicio. Es por ello, que la dirigencia auriazul rechazó la propuesta amazónica .

Cabe destacar, que el ex Inter de Porto Alegre, arribó con los regios para inicios de año a pedido de Veljko Paunovic pero bajo las órdenes del “Conde” se reencontró con su buen juego, aunque haya cambiado de posición.

Pese a ello, la dirigencia auriazul no impediría cualquier tipo fe salida, siempre y cuando sea en venta definitiva y donde las tres partes estén de acuerdo en todo, tal y como sucedió semanas atrás con Samir Caetano.