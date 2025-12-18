Santiago Giménez será operado del tobillo derecho

*El delantero se perderá varios meses.

El entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, dio a conocer que el delantero mexicano Santiago Giménez deberá pasar por el quirófano para atender la lesión que presenta en el tobillo derecho, problema físico que lo ha mantenido alejado de las canchas en las últimas semanas.

La confirmación llegó previo al enfrentamiento ante el Napoli por la Supercopa Italiana, duelo que se celebrará en Arabia Saudita. En ese contexto, el estratega italiano precisó que la intervención quirúrgica está programada para este jueves 18 de diciembre de 2025.

Una molestia que volvió a aparecer

Allegri explicó que inicialmente se optó por un tratamiento no invasivo, el cual parecía estar funcionando de manera favorable. No obstante, en días recientes el dolor regresó, lo que llevó al cuerpo médico a replantear la estrategia.

“Después de evaluar la situación, los doctores le recomendaron una operación sencilla. Confiamos en que su recuperación sea lo más rápida posible”, comentó el técnico del conjunto rossonero.

Tiempo fuera de las canchas

Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial sobre el tiempo exacto de baja, reportes de la prensa italiana señalan que Santiago Giménez podría estar fuera de actividad alrededor de tres meses. Su último partido fue el 28 de octubre, cuando tuvo que abandonar el terreno de juego durante el encuentro frente al Atalanta.

A pesar de haber recibido el alta médica hace aproximadamente dos semanas, el delantero no logró reaparecer con el equipo, lo que terminó por confirmar la necesidad de la cirugía.

Posibles movimientos en el mercado

Una vez concluida la participación del Milan en la Supercopa Italiana, Allegri adelantó que se sentará a dialogar con la directiva para evaluar la posibilidad de incorporar refuerzos en el mercado de invierno, considerando la prolongada ausencia del atacante mexicano.