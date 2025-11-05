Santiago Giménez baja por lesión en el tobillo

Roma, 5 nov (EFE).- El mexicano Santiago Giménez, delantero del Milan, anunció este miércoles que será baja por un problema en su tobillo que arrastra desde hace tiempo y que le impidió jugar en perfectas condiciones en este inicio de campaña.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100 %, ni sentirme cómodo en la cancha”, desveló en su cuenta de Instagram.

El ‘Bebote’, que todavía no ha marcado en lo que va de campeonato doméstico italiano, es objeto de críticas por su bajo rendimiento y no estuvo ante el Roma en la última jornada por la mencionada lesión.

“Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo. Nos vemos pronto”, añadió el internacional mexicano.

De esta manera, Giménez no estará disponible para, al menos, el duelo de Serie A ante el Parma. Tampoco acudirá con la selección mexicana en el próximo parón.

El objetivo de club y jugador es que pueda estar disponible para el derbi ante el Inter de Milán el próximo 23 de noviembre.

El único gol de Giménez en lo que va de curso fue en Copa Italia ante el Lecce, el pasado 23 de septiembre, hace más de un mes.

