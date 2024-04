Sancho confirma sanción interna a Nahuel Guzmán

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres salieron al quite tras casi más de 48 horas de los sucesos ocurridos durante y después del Clásico Regio 135 ante Rayados.

En voz de su Director Deportivo, Antonio Sancho, confirmó una sanción interna hacia Nahuel Guzmán, quien de momento sigue estando investigado por la Comisión Disciplinaria, luego de tema con el láser.

“Saben que no me gusta platicar, espero me respeten y daré mi punto, vi que ayer fui muy mencionado y todos ustedes querían platicar conmigo. Espero pueda tocar los puntos de su interés y sepa cuál es mi postura; primer punto: Nahuel y el láser: Que sepan, él está arrepentido por lo que pasó.

Por supuesto que no estamos de acuerdo con lo que sucedió, el lo sabe, tenemos códigos y reglamentos internos. Se va a hacer una sanción interna como siempre ha sido y manifestado”, confesó dentro de las oficinas del Estadio Universitario.

El “Patón” estuvo desde las 09:20 horas en las oficinas del club junto a miembros de la dirigencia con motivos a su reunión virtual con el organismo disciplinario. Cabe destacar, que sería hasta el miércoles aproximadamente, que se conozca la resolución hacia el argentino.

Niega al ‘Tato‘

El dirigente culminó su postura negando las declaraciones de su colega, José Antonio Noriega, quien desde el lunes dijo haber tenido altercados con Guzmán, a lo que Sancho dijo son cosas de la cancha que se quedan ahí.

“Se me hace una falta de respeto, el simple hecho que como una cuestión ética después de 30 años en el medio y también hacia la institución que se insinúe que nosotros sabíamos o estábamos atrás de esto. Lo que pasó en los vestidores, que se me hace alguien de fútbol (Tato) y sabemos cómo es esto, no pasó nada. Tan es así que no hubo reporte de la Comisión Disciplinaria, son cosas de fútbol y se quedan en la cancha”, añadió.