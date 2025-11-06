San Nico lanza convocatoria

La Liga San Nicolás se alista con gran entusiasmo para poner en marcha su próximo Torneo Intersemanal Nocturno, un evento diseñado para las diferentes categorías de edad limitada que buscan la emoción del fútbol bajo las estrellas.

La convocatoria está oficialmente abierta y la liga extiende una cordial invitación a todos los clubes y equipos debidamente organizados a asegurar su lugar. El atractivo es doble: la pasión por el deporte y la posibilidad de alzar los codiciados trofeos destinados a los primeros lugares, además de los galardones a la excelencia individual.

Los duelos se vivirán con intensidad entre semana y en horario nocturno, asegurando un ambiente vibrante. Los escenarios serán los campos del Club Argentinos, Alemania, Mario J. Montemayor, Mezquital y Uruguay.

Se anticipa que esta edición será de máximo nivel y gran paridad, dada la reconocida calidad de los equipos participantes en la zona. ¡Prepárense para presenciar encuentros sumamente nivelados y llenos de adrenalina!