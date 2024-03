Samir sobre reproches de la afición a la defensa: No somos perfectos

Monterrey, Nuevo León. Las críticas de la afición hacia la defensa de Tigres, hicieron eco en Samir Caetano, quien salió al quite por sus compañeros.

El brasileño defendió a capa y espada a su zaga, considerando que no son perfectos al ser los mismos hombres que brindaron el último título felino.

“Las críticas vamos a tener siempre, jugando bien o mal las tenemos siempre y como jugadores tenemos que estar acostumbrados eso con esta defensa que tenemos hoy fuimos campeones hace un año, el último torneo salimos subcampeones, estamos en 4to o 6to en la tabla.

¿Qué vamos a decir de esa defensa? no somos perfectos, no somos lo que la gente piensa, podemos tener partidos buenos o malos pero como he dicho, son nuestros pequeños, diferencias entre el primero al tercer, estamos ahí, estamos haciendo bien las cosas, podemos hacerlas bien pero tambien malo, somos seres humanos, pase lo que pase, con esta defensa estamos bien, hacemos buenos juegos y que continuemos así”, confesó en conferencia de prensa.

El amazónico también hizo caso omiso a los malos comentarios de la gente por su estado físico, pues en cuanto a nivel hace bien las cosas.

“Particularmente no veo esas cosas, obvio que mi familia sigue algo así pero no lo sigo, los números dicen que tengo buenos, no puedo estar en el nivel que llegué aquí, llegué en un nivel alto pero no estoy aqui, sino arriba, mis números estan buenos pero no voy a decir a cualquiera o discutir nada, el staff técnico lo sabe, confía en mí y los números están ahí para cualquiera.

Mi esposa e hijo dicen que la gente dice que estoy gordo o pesado, la gente habla varias cosas sin saber, fallas vamos a tener, las cosas no van a pasar dentro de dos días más que mantener la regularidad del trabajo una vez o dos veces va a salir bien, las cosas se están haciendo bien y tengo la cabeza tranquila sabiendo que voy en el camino cierto, trabajo para mi y para mi equipo”, agregó.

El amazónico culminó la charla, reconociendo lo complicado que será jugar en al altura de Toluca, rival al cual no vencen en el Nemesio Diez desde el Clausura 2019.

“Jugar en la altura es complicado, sabemos la dificultad que hay para jugar así para salir con la victoria que es lo mas importante, saldremos a pelear, con un equipo muy complicado. La liguilla en la que salimos campeones aquí ganamos y allá fue dificil para ganar, jugar contra Toluca será difícil y será un buen partido”, dijo.