Samir Caetano deja México por el fútbol árabe

Monterrey, Nuevo León. Samir Caetano dejará el fútbol mexicano tras ser vendido hacia la Liga Pro de Arabia Saudita.

Fuentes cercanas confirmaron que el zaguero gue vendido por Tigres, dueño de su carta, con destino al Alnajmah SC, club que tras semanas de pláticas se hizo de los servicios del brasileño.

La negociación se cerró en casi cuatro millones de dólares por el jugador, que a partir de ahora dejará de formar parte del equipo regiomontano.

Cabe destacar, que dichas negociaciones se hacían mientras el futbolista se encontraba a préstamo con el Mazatlán, cesión de un año que se tuvo que anticipar para poder ser traspasado.

Con poco más de seis meses (14 juegos) con los “cañoneros”, Caetano volverá al extranjero tras tres años en México, donde llegó proveniente del Watford en Inglaterra.

El defensor se va 3 títulos en su haber como auriazul, 1 Liga MX (CL), 1 Campeón de Campeones y 1 Campeones Cup; todos ellos en el 2023.