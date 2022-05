Saldremos a matar en la vuelta: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. La tarea para Tigres de cara a la vuelta de las semifinales ante Atlas es clara, matar o morir si desean seguir de pie en la Liguilla del Clausura 2022.

En palabras de Miguel Herrera, no habrá otra salida más que atacar con cautela a los rojingeros, dejando atrás la mala racha goleadora de su ofensiva, la cual en los siguientes 90 minutos deberá marcar tres dianas, cuando apenas llevan dos en cinco partidos.

“No tuvimos la suerte de anotar, tuvimos 5 veces el 1-1, no la metimos. Así como dices que tuvimos no sé cuántos juegos no sé cuántos goles en 17 tuvimos 30, tenemos que apostar a atacar, no conocemos otra forma, la tuvimos y no la metimos, así es el fútbol, hay que salir a matar el sábado, no hay vuelta de hoja”, confesó.

Pese a la losa pesada, el ‘Piojo’ no baja los brazos y sueña con hacerle la maldad a Diego Cocca y compañía, equipo que nunca ha caido por trea goles o más desde la llegada del argentino al banquillo.

“Esto no se acaba hasta que termine el partido en monterrey, no tenemos que bajar los brazos. Llegadas tuvimos, no la metimos, esa fue la diferencia, trataremos de hacer eso, llegar. Siempre hay una primera vez”, agregó

La última vez que los tapatíos cayeron por tres o más tantos, fue en el lejano Apertura 2019, específicamente jornada 16 con un 5-1 ante Pumas.