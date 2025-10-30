Salcedo en defensa de Torrent: “No hay que dar tanta importancia a un solo párrafo o una declaración”

Monterrey, Nuevo León. Las declaraciones de Doménec Torrent sobre lo que significa em Clásico Regio, ya causaron eco tanto en el vestidor de Tigres como en el de sus propios Rayados.

No obstante, en voz de Carlos Salcedo, el zaguero fiel a su posición, defendió a su entrenador, pues consideró que sus palabras fueron malinterpretadas, pidiendo no hacer polémica a una sola frase.

“Creo que en los últimos años se ha hecho mucho énfasis con las redes sociales: el primer resbalón se magnifica o se vuelve polémico. El mensaje del profe iba más bien enfocado al objetivo de salir campeones.Yo sé que es una semana especial para todos, incluso para él. Pero no nos quedamos con lo que dijo en ese momento, porque cuando volvimos al primer entrenamiento nos transmitió la importancia del partido. Un clásico no es cualquier juego; son partidos de seis puntos cuando estás tan pegado en la tabla.

Ganando el sábado, primeramente Dios, no volveremos a jugar en casa en un buen tiempo, así que queremos dejar una buena sensación en el estadio. No hay que dar tanta importancia a un solo párrafo o una declaración. Desde que llegas a esta institución sabes la importancia mundial de un clásico”, confesó.

Bajo esta misma línea, el defensor destacó cómo se encuentra viviendo la disputa de un derbi norteño más a su cuenta, ahora con la casaca albiazul tras su paso con los felinos del 2019 al 2022, catalogando al encuentro regio como el más pasional del país.

“Este clásico lo vivo desde que me despierto, con esas ganas y esa intensidad. Son muchas sensaciones. Me siento muy contento de tener la oportunidad de defender estos colores, y qué mejor que hacerlo dentro del campo. Creo que cada clásico tiene sus pros y sus contras. Me ha tocado jugar el clásico regio, el tapatío, el nacional y el joven… ahí es cuando me siento viejo (risas). Cada uno tiene su sabor, pero este lo disfruto mucho. Desde que sales a la calle, la gente te lo transmite: “¡Vamos por el equipo!”. Esa pasión se siente. Aquí es Rayados o Tigres, y eso lo hace muy pasional”, añadió.

Rayados lo puede catapultar nuevamente al Tri

Por último, el apodado “Titán” se siente confiando en regresar a Selección Mexicana y se visualiza jugando el siguiente Mundial del 2026, todo ello de la mano en lo que pueda realizar este semestre y el próximo con la casaca rayada.

“Respecto a la selección, quiero agradecerle al “Vasco”, que después de mi cirugía me mandó un mensaje. Le dije en broma: “Cuando estaba sano no me llamaron, y ahora que estoy lesionado me llaman”. (risas)Representar a la selección es lo mejor que le puede pasar a un jugador.

Yo me veo en el Mundial 2026. No es arrogancia, es confianza y fe en mis capacidades. Este equipo te da el escaparate para estar ahí. Si hacemos un buen torneo, si salimos campeones y mantenemos el nivel, podemos ser una defensa muy atractiva para selección: el Toro, Fidel, el Tecate… hay material. Dependerá del técnico si nos quiere ver o no, pero nosotros tenemos que ponérsela difícil demostrando dentro del campo”, finalizó.