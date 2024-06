Sainz: “La decisión acerca de mi futuro la tomaré en breve”

“La decisión será tomada en breve, porque me está quitando espacio en mi cabeza. Por tanto, es hora de tomar una decisión, que aún no tengo clara del todo. Necesito unos días más para pensarlo en casa, porque justo antes del Gran Premio de España piensas en el Gran Premio de España. Así que necesito unos días más, pero se anunciará pronto”, explicó Sainz, de 29 años, con tres victorias y 22 podios en la categoría reina, en el transcurso de la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el citado circuito barcelonés.

Posteriormente, en el encuentro con los medios de información españoles que tuvo lugar en el motorhome de Ferrari, Sainz respondió que lo que aún tiene que decidir es “pues eso: darle vueltas a qué equipo me voy el año que viene; y al siguiente. Y al siguiente”.

“Hay que ver. Yo creo que ya os he dicho mucho hoy; diciendo que la decisión se va a tomar pronto. Los equipos y mis opciones las sabéis. No es ningún secreto; también os lo he dicho”, comentó el talentoso piloto madrileño, ganador este año en Australia, a quien no pocos sitúan entre Williams o Stake Sauber, que a partir de 2026 será Audi.

“Creo que no hace falta deciros más. Yo creo que las conclusiones las podéis sacar a partir de estas palabras”, respondió Sainz este jueves en Montmeló.