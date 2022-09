Sacan la casta deportes de defensa personal en Prepa 2

Luego de que por muchos años los Vaqueros de la Preparatoria N° 2 de la UANL., se han distinguido como unas de las principales potencias dentro del fútbol americano, soccer, básquetbol entre otras disciplinas en los torneos universitarios de deportes de conjunto, durante los últimos años los deportes individuales de contacto han tomado gran auge entre la comunidad estudiantil.

Los triunfos nacionales e internacionales de boxeo de Arturo De Luna Pérez a nivel de deporte federal dentro de la categoría de los pesos pesados y de Emiliano Hernández López sub campeón mundial de box tailandés obtenido en Calgary Canadá, así como las medallas de oro, plata y bronce alcanzadas dentro de la lucha olímpica, tae kwondo, karate y lima lama en los intra-prepas semestrales por cerca de medio centenar de estudiantes ha despertado el interés de los nuevos “vaqueros”.

“La verdad es un orgullo para esta escuela que gente que se ha formado a través del deporte, decida venir aquí a la Prepa 2 a venir a completar su formación académica, aunque los jóvenes son hechos por sí mismos, de alguna manera deciden participar con Prepa 2, por donde ha pasado mucha gente que han destacado surgieron de estas instalaciones”, comentó José Antonio Pagaza González, Coordinador de la legendaria institución de educación media ubicada en la colonia Obispado, en la ciudad de Monterrey.

Deportistas como Ramiro Pruneda tackle ofensivo de los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, Antonio Zamora Montemayor “Head Coach” de los Auténticos Tigres en el fútbol americano, Francisco Javier “Abuelo” Cruz, Jesús “Cabrito” Arellano, Hugo Sánchez en el fútbol soccer son algunos deportistas emergidos de esta “casa de campeones” a lo largo de su historia.

Pero sin dejar de lado los triunfos deportivos de sus equipos conjunto, las más 16 disciplinas ofrecen diversas opciones entre las que se encuentran los deportes de contacto, donde los Vaqueros poco a poco empiezan a destacar en grandes escenarios nacionales e internacionales.

“El apoyo del deporte en nuestra Preparatoria viene luego de ver que los jóvenes se acercan a este tipo de actividades en primera instancia para el desarrollo de un cuerpo sano y posteriormente ven la oportunidad de participar. No todo mundo tiene que ser futbolista, no todo mundo tiene que ser beisbolista y muchos estudiantes que tiene preferencia por otros deportes que requieren mucha disciplina, mucha práctica y esos es muy bueno para ellos y aquí en la Prepa 2, tenemos los espacios suficientes y adecuados, incluso entrenadores que los están guiando y preparando para dentro del deporte de su mejor elección” comentó el Coordinador de la Prepa 2.

La demanda estudiantil sobre alguna disciplina deportiva, es la base principal para buscar el apoyo profesional adecuado para que se lleve a la práctica, con entrenadores con experiencia y trayectoria exitosa según comentaron las autoridades universitarias.

Durante el último semestre, además de sus figuras del boxeo, una de las disciplinas deportivas que mayor desarrollo deportivo alcanzó entre la comunidad estudiantil fue la de Lucha Olímpica, donde dentro de los torneos intra-universitarios de preparatorias de la UANL logró un total de 5 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

Al igual que en Lima Lama, donde se lograron 2 medallas de oro, una plata y una más de bronce, mientras que en el tae kwon do conquistaron 2 preseas doradas y una más de plata.

“La clave del éxito dentro del binomio escuela-deporte, es saber combinar los tiempos de cada uno de ellos, darles la prioridad según sea la circunstancias, hay veces que la escuela será primero, sobre todo en fechas de exámenes y en otras el deporte cuando acudes a competencias importantes”, expresó Arturo De Luna Pérez, campeón nacional de boxeo de los pesos pesados dentro del Festival Nacional Olímpico de Boxeo 2022.

Mientras que para Emiliano Hernández López, subcampeón mundial de box tailandés del Campeonato de la WBC Calgary Canadá 2022, el deporte ocupa un lugar primordial actualmente en su vida por lo que manifiesta que “si les gusta un deporte y se sienten inseguros de practicarlo, practíquelo porque no saben hasta dónde pueden llegar, sin olvidar nunca su preparación académica, ya que juntas las dos actividades le permitirá escalar no solo una cima, si no dos que les darán muchos éxitos”.

El tiempo de nuevas competencias se acercan para los jóvenes preparatorianos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la casa de los Vaqueros de la Prepa 2, los deportistas se preparan en cada uno de los escenarios; los de deportes de conjunto para seguir brillando y proyectando nuevas figuras, mientras los de defensa personal para seguir creciendo, aumentando su número de victorias, así como seguir trascendiendo en la escuela y el combate.

“Es el momento de los jóvenes, ellos trascenderán hasta donde su preparación les permita lograrlo, nosotros les damos los espacios y herramientas, ellos ponen el talento en el aula y en la cancha”, concluyó José Antonio Pagaza González, Coordinador de la “escuela de campeones” la Preparatoria N° 2.