Rusia y Bielorrusia vuelven a los Paralímpicos de Milán-Cortina entre protestas

A medida que se acercan los Juegos Paralímpicos (6-15 de marzo de 2026), se produce un enfrentamiento por el regreso oficial de Rusia y Bielorrusia a la competición. Aunque la elección había sido ratificada hace meses, Ucrania ha intensificado las protestas hablando de “escándalo” y prometiendo “desertar de la ceremonia de apertura”, según anunció el ministro de Deportes de Kiev, Matviy Bidny.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, insta a las diplomacias internacionales a seguir su ejemplo. El miércoles, la Comisión Europea aceptó la invitación y no estará representada en la inauguración, el 6 de marzo en la Arena de Verona, según anunció el Comisario de Deporte, Glenn Micallef.

El ejecutivo italiano también se muestra crítico. La continua violación de la tregua y de los ideales olímpicos y paralímpicos por parte de Rusia, apoyada por Bielorrusia, es incompatible con la participación de sus atletas en los Juegos, salvo como deportistas individuales neutrales”, explicaron en una nota conjunta los ministros de Asuntos Exteriores y Deporte, Antonio Tajani y Andrea Abodi .

Por el contrario, la Liga siguió la postura del Comité Paralímpico Internacional (IPC) y la reintroducción de la participación de atletas bajo las banderas nacionales de Rusia y Bielorrusia (12 y 5 respectivamente) y expresó una opinión contraria.

Los Juegos Olímpicos siempre han sido un momento extraordinario de deporte, diálogo y amistad entre los pueblos. Por lo tanto, es una noticia positiva que en los Juegos Paralímpicos los atletas de todas las naciones puedan competir bajo sus propias banderas”, reza el comunicado del partido liderado por Matteo Salvini.

Qué atletas de Rusia y Bielorrusia participan

En la primera fila de los opositores figura también el Comité Paralímpico de Lituania, que quiere una edición de los Juegos “sin agresores”, de acuerdo con los Estados escandinavos y bálticos.

A diferencia del Comité Olímpico Internacional, que impuso criterios de neutralidad para los que apoyaron la invasión de Ucrania en 2022 incluso en Milán Cortina, hasta el punto de que los atletas de Rusia y Bielorrusia participaron bajo banderas neutrales o se pasaron a otras federaciones, el ICC restituyó los plenos derechos de Rusia y Bielorrusia.

Las federaciones rusa y bielorrusa ganaron un recurso de urgencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana. En virtud de esta sentencia, el tres veces medallista de oro ruso en esquí alpino Alexey Bugaev, la bicampeona mundial Varvara Voronchikhina, en esquí de fondo Ivan Golubkov y Anastasia Bagiyan, en parasnowboard Dmitry Fadeev y Philipp Shebbo Monzer competirán con plenos derechos.

Por parte bielorrusa, todos los atletas de Para Cross (esquí de fondo paralímpico): Valentina Birilo, Lidiya Loban, Darya Fedkovich y Roman Sviridenko.