Ruhrpumpen vence a AZ Paraje y va por el título de Segunda

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – El proyecto va en serio y hoy rinde frutos. Con una contundente victoria de 3-1 sobre AZ Paraje, el Deportivo Ruhrpumpen selló su pase a la Gran Final de la Segunda Fuerza en la Liga de Escobedo, confirmando su gran momento futbolístico.

En un gran duelo disputado en la cancha de “la 18”, los pupilos de Germaín García y Chuy Estrada demostraron por qué son candidatos al título. El equipo ha mostrado una evolución notable: en su primera temporada se quedaron a un punto de clasificar; en la segunda llegaron a semifinales, y hoy, finalmente, están en la antesala de la gloria.

Lluvia de goles Ruhrpumpen resolvió el partido temprano. Iván García abrió el marcador, seguido minutos después por Jonhatan Bustos. Antes del descanso, Aaron Bernal puso el 3-0 que parecía lapidario. En el complemento, AZ Paraje intentó reaccionar, pero solo les alcanzó para el descuento de honor por conducto de Alfonso “El Churras” Guzmán, dejando el definitivo 3-1.