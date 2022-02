Rugby y Handball de NL intensifican entrenamientos previo a Macro Regionales

Las disciplinas de Handball y Rugby, se preparan a conciencia en sus diferentes sedes de entrenamiento, para llegar al cien por ciento de su rendimiento a sus próximas competencias, entre los que destaca los Nacionales CONADE como el más importante.

Los atletas de Rugby arrancaron la semana de entrenamiento enfocándose en el acondicionamiento físico, realizando ejercicios de velocidad, de fuerza explosiva, de coordinación, cambios de dirección, etc., combinado con drilles para desarrollar los fundamentos técnicos, además de la táctica de juego.

Su objetivo es ganar el clasificatorio nacional, que tentativamente será en marzo o abril, y en el que esperan avanzar a la instancia final donde buscarán repetir el primer lugar nacional conseguido el año pasado en las categorías M20 (Sub 19) en las ramas Femenil y Varonil.

Los entrenadores que dirigen las selecciones estatales de Rugby son Dolores Garza, Categoría M20 (Sub 19) Femenil y Diego Torres que dirige las Categorías M20 (Sub 19) Varonil y M17 (Sub 17) Varonil.

Rugby entrena durante la semana en el Estadio Nuevo León Unido; la rama varonil, lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:30 hrs, y el sábado de 9:00 a 12:00 horas y los equipos femeniles se preparan de lunes a viernes de 18:30 a 21:00 horas.

Por otro lado, los equipos de Handball, también realizan arduo trabajo en la duela del Gimnasio Nuevo León Unido, donde tuvieron una sesión enfocada en el pase, la defensa por zona, los tiros a gol, junto con ejercicios de acondicionamiento físico básico.

Los entrenadores responsables de las seis categorías que conforman las selecciones estatales son Selene Sifuentes, Cadetes Femenil (15 a 16), Jose Omar Lagunes, Cadete Varonil (15 a 16), Jose Pablo Rojas Juárez, Juvenil Femenil (17 a 18), Roger Mancilla, Juvenil Varonil (17 a 18), José Pablo Rojas Juárez, Sub 21 Femenil (19 a 21), Jesús Francisco González Platas, Sub 21 Varonil (19 a 21).

El año pasado, en los Nacionales CONADE, Handball consiguió medallas de Oro en las categorías Sub 21 Varonil y Femenil, Juvenil Varonil y Femenil, Plata en Cadetes Femenil y 5o lugar en Cadetes Varonil.

En el actual presente, se alista para el Macro Regional qué tentativamente será del 24 al 27 de marzo en Nuevo León y en donde estarán compitiendo con la Región Tres (N.L., Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí) y la Región Cuatro (Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit). Buscando su pase a la etapa Nacional a celebrarse en Sonora en fecha por definir.

Cabe mencionar que en estos entrenamientos de Rugby y Handball, se contó con la presencia del Coach Frank González, Director General del INDE N.L. que visitó las sedes de entrenamiento de estas disciplinas, con la finalidad de tener acercamiento con los atletas y entrenadores donde además de verlos trabajar, tuvo la oportunidad de platicar con ellos y motivarlos para encarar sus compromisos de la mejor forma posible, esperando que los buenos resultados que han logrado se puedan mantener para Nuevo León.