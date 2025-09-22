Ruben van Bommel sufre una grave lesión de rodilla y dice adiós a la temporada

El delantero del PSV neerlandés Ruben van Bommel, hijo del exfutbolista del Barcelona Mark van Bommel, sufre una grave lesión de rodilla que le obliga a decir adiós a la presente temporada, según informó su club este lunes.

“Van Bommel sufrió una grave lesión de rodilla durante el partido del domingo contra el Ajax. Es poco probable que el delantero de 21 años vuelva a jugar en el PSV esta temporada”, anunció el PSV.

El joven futbolista abandonó el terreno de juego en camilla tras un acción con el lateral brasileño del Ajax Lucas Rosa. Van Bommel plantó el pie derecho sobre el césped y se dobló la rodilla al arrancar de nuevo.

“Es un golpe duro, estaba muy motivado para hacer una temporada memorable con el PSV. Pero pronto se dará la vuelta al botón. Voy a hacer todo lo posible para volver a los terrenos de juego de la mejor manera posible y, mientras tanto, seguiré apoyando al equipo en un segundo plano”, dijo el extremo, según declaraciones difundidas por el club.

Van Bommel, de 21 años y una de las grandes promesas del cuadro neerlandés, debutó el pasado 16 de septiembre con el PSV en la Liga de Campeones con una derrota ante el Union Saint-Gilloise (1-3) y marcó el único gol de su equipo.

