Romo asegura que no habrá excusas ni pretextos en Rayados para el Clausura 2024

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados se están preparando para el Clausura 2024, certamen en el que no pondrán excusas ni pretextos en busca de alimentos, llegar a una final.

El mediocampista mexicano Luis Romo, reconoció que llegó el momento de asumir las duras críticas y tomar lo mejor de ellas para desempeñar un gran papel en el próximo torneo.

“Yo en lo personal creo que es momento de asumir, de guardarte todo lo que lo que escuchas, tomarlo, recapacitarlo y hay que no tomarte nada a pecho porque también creo que muchas cosas que se mencionan puede que sea en realidad porque cuando ves la calidad y buscas, tú buscas dentro de ti mismo, buscas dentro del plantel qué puede pasar y eso es lo que nos ha pasado.

Hoy toca aceptar todos los comentarios y de críticas fuertes que tenemos, asumirlos y trabajar y ponernos una meta clara pero siempre demostrar esa actitud y esas ganas de lograr el triunfo que tal vez no lo demostramos en otro momento. Ya basta de poner pretextos, de dar excusas y tenemos que asumir y entregarlo realmente como se merece la afición y la institución”, comentó desde la pretemporada en la Riviera Maya.

La pronta eliminación en cuartos frente el Atlético de San Luis del pasado Apertura 2023, además de ser la causante de los fuertes comentarios en contra, sigue causando estragos en la plantilla, por lo que Romo aceptó la autocrítica tras la falta de actitud mostrada en dicho cotejo, así como estar también motivados para saldar la deuda que cuentan con su afición.

“Sí, la verdad que el equipo se encuentra bastante bien motivado. Sabemos la deuda que tenemos, sabemos lo que significó quedar fuera en la instancia que quedamos el torneo pasado, con todo el potencial, todo el plantel que tenemos, entonces sabemos que tal vez puede ser complicado venir a hablar y pedir a la gente que se reconecte con nosotros.La autocrítica es muy fuerte, sabemos que las expectativas que generamos, que el plantel genera, las hemos quedado, ni siquiera hemos podido llegar a una final, entonces la autocrítica ya creo que ya está muy fuerte.

Sobre todo tal vez ese, no sé si es actitud o no sé si esos momentos que tuvimos donde no tuvimos esa claridad dentro de la liguilla, dentro del partido de vuelta que habíamos hecho un muy buen primer tiempo, nos hicimos un gol rápido y luego no supimos cómo volver a tomar ese protagonismo que tuvimos en el primer tiempo”, añadió.

Actualmente la plantilla podría presentar bajas en sus filas, teniendo los nombres de Rodrigo Aguirre y Joao Rojas, los más sonados a abandonar el club para el siguiente semestre. En cuestión de altas, ya tienen muy avanzadas las charlas por hacerse del argentino Rodrigo Villagra.