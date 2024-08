Román Ruiz afina detalles previo a su participación en Paralímpicos París 2024

Monterrey, Nuevo León (INDE). –El representante neoleonés y campeón de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, ya se encuentra en la Villa Paralímpica, en preparación a su competencia en la prueba de impulso de bala, categoría F36, que se efectuará el 4 de septiembre, en punto de las 11:08 am (Tiempo del centro de México), en el marco de las competencias de para atletismo, de los Juegos Paralímpicos París 2024.

“Me siento muy bien, nos han recibido con una buena preparación por parte de los organizadores, yo creo que también el clima de la ciudad ha ayudado bastante, no tenemos problemas con el transporte ni con las instalaciones donde entrenamos”, señaló Ruiz.

“Creo que las condiciones se están dando para el día de la competencia y estamos muy felices porque a diferencia de Tokio, en donde me agarraron un poco novato, no tenía tanta experiencia, pero ahora ya vengo fogueado, bien preparado, he visto a mis contrincantes, sé lo que manejan ellos y lo que manejo yo, sé lo que puedo lograr en este evento y estoy muy convencido de que vamos a dar muy buen resultado”, afirmó el becario de INDE Nuevo León quien afina detalles técnicos junto a su coach Erwin Laberdesque.

Román Ruiz tuvo un buen debut en Juegos Paralímpicos, tras lograr el cuarto lugar en la pasada edición de Tokio 2020 y quedarse aun paso de las medallas, por lo que su meta en París 2024 es lograr el podio de honor.

Respecto a la sede donde será el paratletismo mencionó que ya la conoce, pues estuvo en el Mundial de la especialidad del año pasado.

“El año pasado vine a competir, en el Mundial de París 2023 y tuve la fortuna de quedar en el segundo lugar del mundo, ya conozco muy bien la sede, el año antepasado, el 2022, también vine a un fogueo que tuve aquí, en un Grand Prix de París, así que será la tercera vez que compito en este estadio”, apuntó el paratleta de 36 años de edad.

En el Mundial de 2023, el mexicano además de ganar la medalla de plata estableció récord de América en su prueba, por lo que consideró que se sentirá cómodo en la sede de competencia oficial.

“Me siento muy seguro, confiado, yo creo que México se merece un gran resultado por todo el trabajo que han invertido y por lo que nos han apoyado, así que ahora vamos a cristalizar ese esfuerzo”, finalizó.

Los Juegos Paralímpicos París 2024 se desarrollarán del 28 de agosto al 8 de septiembre, donde estarán participando los mejores atletas del deporte adaptado del orbe.