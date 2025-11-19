Roger Federer ingresa al Salón de la Fama del Tenis Internacional

*El legendario tenista suizo es un grande.

El legendario tenista suizo Roger Federer fue incorporado este lunes al Salón de la Fama del Tenis Internacional (ITHF), un reconocimiento que consolida su estatus como una de las figuras más influyentes y exitosas en la historia del deporte.

La ceremonia, realizada en Newport, Estados Unidos, celebró la trayectoria de un atleta que redefinió la elegancia y la excelencia en las canchas. Federer, dueño de 20 títulos de Grand Slam, pasó más de 300 semanas como número uno del mundo, además de conquistar seis Finales ATP, una Copa Davis y el oro olímpico en dobles, entre muchos otros logros que marcaron dos décadas de dominio y consistencia.

Durante su carrera, el suizo se distinguió no solo por su talento técnico y su versatilidad en todas las superficies, sino también por su estilo de juego fluido, su deportividad y su capacidad para elevar el nivel del tenis masculino en una era en la que compartió protagonismo con Rafael Nadal y Novak Djokovic, formando una de las rivalidades más memorables del deporte.

En su discurso, Federer agradeció a su familia, a sus entrenadores y a los aficionados que lo acompañaron alrededor del mundo. “Es un honor inmenso formar parte de este grupo de leyendas. El tenis me dio una vida extraordinaria y estoy profundamente agradecido”, expresó visiblemente emocionado.

Con su ingreso al Salón de la Fama, Federer cierra oficialmente un capítulo dorado y se reafirma como un referente global cuyo impacto trasciende las pistas, inspirando a nuevas generaciones de jugadores y aficionados.