Roger Federer agota boletos para su inducción al Salón de la Fama

*El tenista suizo es la sensación.

Aunque se retiró de las canchas, Roger Federer continúa despertando una enorme pasión entre los aficionados al tenis. Prueba de ello es que las entradas para su ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Tenis se vendieron en apenas dos minutos, un hecho sin precedentes para el organismo.

Ante la abrumadora demanda, los organizadores anunciaron nuevas actividades para que más seguidores puedan ser parte del homenaje. Entre ellas destaca una fiesta de visualización al aire libre, que permitirá a miles de personas seguir el evento pese a no contar con boleto para la ceremonia principal.

A través de sus redes sociales, el Salón de la Fama explicó que, debido al carácter histórico del acto y a la capacidad limitada del recinto, fue necesario implementar alternativas que ampliaran el acceso al público.

La incorporación del extenista suizo tiene un significado especial, ya que fue el primer jugador en la rama varonil en conquistar 20 títulos individuales de Grand Slam. El acto oficial se celebrará el próximo 29 de agosto en Newport.

Inicialmente se pusieron a la venta 900 boletos, los cuales se agotaron de inmediato. Sin embargo, el estadio del complejo abrirá sus puertas para la transmisión del evento, con espacio para aproximadamente 3,600 asistentes adicionales.

El Salón de la Fama, ubicado en el emblemático Newport Casino de Rhode Island, fue sometido recientemente a una remodelación valuada en tres millones de dólares. Las mejoras forman parte de la preparación para ceremonias especiales como la de Federer y, posiblemente, la de Serena Williams, quien podría ser elegible para su ingreso el próximo año, siempre y cuando no decida volver a la competencia profesional.