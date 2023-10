Rogelio López apunta a los primeros puestos en Amozoc

El piloto de Aguascalientes, Rogelio López arribará a Puebla con la idea clara en pelear por los primeros puestos dentro de la décimo primera fecha de NASCAR México Series que se celebrará el próximo 22 de octubre en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc.

“Roger”, encarará esta cita, muy motivado, pues la pista poblana y más en el formato de óvalo, que es el que se utilizará en esta ocasión, le ha brindado la oportunidad obtener varias banderas a cuadros, razón por la cual al mando del auto #30 buscará repetir tales hazañas.

“Estoy entusiasmado por arribar a Puebla, una pista que me gusta mucho y en donde he tenido resultados interesantes. El equipo ha trabajado bien en las últimas semanas y eso me motiva mucho para brindar una buena competencia”, externó el hidrocálido.

Sobre el auto y la posible estrategia a utilizar en esta competencia, el volante que defiende los colores de AKRON-YAVAS, aseguró que lo único que quedará por hacer es una prueba bastante inteligente.

Aunque López no pudo ingresar a la postemporada, eso no le quita el sueño, pues dejó en claro que en esta recta final de la presente campaña intentará estar dentro del podio en las competencias que restan e incluso poder llevarse una victoria.

“La temporada no fue la mejor para nosotros, pero aún hay cosas importantes por hacer, quedan triunfos y podios por disputar y eso es lo que haremos. Considero que el equipo ha actuado bien, sin embargo, la suerte no estuvo del todo de nuestro lado y eso nos dejó fuera de la pelea por el campeonato”, apuntó uno de los pilotos más ganadores de NASCAR México.

Cabe señalar que, a la cita poblana también acudirá su coequipero Eloy Sebastián con el auto#9 Gates-BIZARRO-YAVAS el cual arribará a la pista de Amozoc, en el sexto sitio del campeonato con una suma total de 260 unidades.

De esta manera, todo está listo para que la dupla del Alpha Racing salte a la pista el próximo 22 de octubre para ser protagonistas dentro de la décimo primera fecha de NASCAR México Series.