Rodrigo Aguirre hará su debut con Tigres en Conca

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya están listos para afrontar la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup ante el Forge FC, duelo en el que Rodrigo Aguirre vería su debut oficial con los felinos.

El mismo Guido Pizarro confirmó la inscripción de sus tres fichajes del semestre en el torneo internacional, mostrándose contento con la llegada de los refuerzos, considerando tener plantilla competitiva para afrontar ambas competiciones.

“Sí, sí, están inscritos (Reyes, Araújo y Aguirre), todos los jugadores están disponibles un poco, hasta el día de mañana veremos qué jugadores iniciarán el partido. Creo que venimos mixteando en los últimos partidos, algunos están descansando o jugando algunos minutos menos, pero la idea es ser el mejor equipo competitivo, porque sabemos el compromiso, la importancia que tiene, y lo tomaremos como tal.

Yo estoy muy contento de la forma que hemos trabajado en traer los refuerzos a nivel institución. Creo que hemos trabajado todos en la misma línea, donde entendíamos las necesidades y no nos desesperamos, fuimos a buscar los jugadores claves para poder aportar y potenciar al equipo que el semestre pasado llegó a la final, y muy orgulloso. Así que con el plantel que tenemos, iremos a afrontar las dos competiciones y con el compromiso de siempre”, dijo.

Tanto César Araújo y Francisco Reyes ya vieron sus primeros minutos cpmo auriazules, esto el pasado viernes durante el duelo contra Santos por Liga MX.

Mientras el apodado “Búfalo”, quien recién llegó el sábado pasado, ya estará listo para realizar su presentación ante su nueva afición en casa.