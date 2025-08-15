Rodri tiene “la rodilla perfecta” y estará contra el Wolves

Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, está cerca de volver al 100 % después de la grave lesión que sufrió la temporada pasada y su entrenador, Pep Guardiola, dijo que la buena noticia es que tiene la “rodilla perfecta”.

El futbolista español, que se rompió el ligamento cruzado anterior en septiembre, volvió a los terrenos de juego en las dos últimas jornadas de la pasada Liga y jugó el Mundial de Clubes con los ‘citizens’, donde sufrió una recaída.

“Está cerca de volver, pero lo que es más importante es que su rodilla está perfecta”, dijo Guardiola este viernes en la rueda de prensa previa al debut en Premier League contra el Wolverhampton Wanderers.

“Ahora lo que necesita es coger minutos en los entrenamientos y si es posible en los partidos. Lo que no queremos es que vuelva y sufra una recaída, eso no sería bueno”, aseveró.

El centrocampista español estará en la convocatoria contra el Wolves, a la espera de conocer si está para ser titular o si partirá desde el banquillo.