River anuncia ampliación y techado total del Monumental

​Por Regio Deporte

​BUENOS AIRES, Argentina – River Plate ha dado el golpe en la mesa a nivel mundial. El club “Millonario” oficializó este martes el proyecto más ambicioso de su historia reciente: la modernización y ampliación del Estadio Mâs Monumental, que pasará a tener una capacidad para 101,000 espectadores, convirtiéndose en el más grande de Sudamérica y el segundo estadio de clubes más grande del planeta.

​El presidente Stefano Di Carlo anunció que la obra demandará una inversión superior a los 100 millones de dólares. El plan incluye la construcción de una quinta bandeja (un anillo con 16,000 nuevas butacas para socios) y un techado completo que cubrirá todas las tribunas, sostenido por una estructura independiente de 52 columnas.

​Inicio en abril

Las obras comenzarán en abril de este año y se extenderán por tres años. El financiamiento provendrá de un crédito internacional y de un nuevo contrato de naming rights por los próximos 10 años. “Las nuevas butacas formarán una bandera 360° en rojo y blanco”, detalló Di Carlo sobre la estética que tendrá el coloso de Núñez.