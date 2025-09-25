Ricardo Chávez pide calma tras paliza del Toluca a Rayados

Monterrey, Nuevo León. Tras la paliza de 6-2 recibida por Toluca, en Rayados piden calma, esto en voz de Ricardo Chávez.

El defensor albiazul aseguró ser muy temprano para realizar un análisis completo de lo ocurrido pero confía en el compromiso del equipo para revertir la situación.

“Nos sentimos comprometidos y responsables de lo que vamos a hacer después de lo que pasó ayer. Es muy pronto para hacer un análisis (de la goleada de anoche ante Toluca).

Es importante que sigamos sobre la idea que tenemos y el ritmo que traíamos, de la intensidad tanto física como anímica y que podamos enderezar el rumbo”, comentó.

Por otro lado, estuvo de acuerdo con la opinión de Doménec Torrent, quien post partido señaló al penal fallado de Sergio Ramos como el factor clave de la caída anímica del plantel.

“Es la opinión del profe. Algo debe saber de eso que vio. A final de cuentas en los playoffs tocan este tipo de partidos y son los que tenemos que trabajar”, añadió.

La “Pandilla” alista armas para recibir al Santos Laguna el próximo sábado en el Estadio BBVA por la fecha 11 del Apertura 2025.