Revelan horarios de la final de la Liga MX

La Liga MX ha hecho oficial el cronograma para la serie más esperada del semestre. Tras unas semifinales de alarido, Tigres y Toluca se citan en una final inédita que enfrentará al primer y segundo lugar de la tabla general, prometiendo un cierre de torneo espectacular.

La batalla por el título del Apertura 2025 arrancará en la Sultana del Norte y tendrá su desenlace definitivo en el “Infierno” del Estado de México.

Aquí te dejamos los detalles para que no pierdas detalle de la disputa por la copa:

FINAL DE IDA

Los felinos de Guido Pizarro buscarán pegar primero y aprovechar la localía del “Volcán” para llevarse ventaja.

  • Fecha: Jueves 11 de diciembre
  • Hora: 20:00 horas
  • Sede: Estadio Universitario

FINAL DE VUELTA

El superlíder del torneo intentará coronarse en casa, cerrando la llave en domingo por la noche, tal como marca la tradición del futbol mexicano.

  • Fecha: Domingo 14 de diciembre
  • Hora: 19:00 horas
  • Sede: Estadio Nemesio Diez

Se espera un choque de trenes: la experiencia y colmillo de la UANL contra la potencia ofensiva de los Diablos Rojos. ¿Quién sumará una nueva estrella a su escudo?

