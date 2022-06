Retiene “Psycho” Beltrán cinturón gallo de LUX Fight League

El artemarcialista michoacano, Marco “Psycho” Beltrán, retuvo el título de peso gallo de LUX Fight League, al vencer por decisión unánime, en el combate estelar de LUX023 presentado por AMISTAD, al capitalino Rodolfo “Fito” Rubio, en el Centro Expositor de Puebla.

Beltrán defendió con éxito por tercera ocasión el cinturón de las 135 libras y de paso cobró revancha de la derrota sufrida con Rubio en 2013 en Naucalpan, Estado de México.

La pelea de la velada, denominada “Asuntos por Resolver”, comenzó con leve dominio del capitalino, quien llevó a la lona al campeón, el cual se defendió de manera oportuna y eficaz para salir del apuro.

En el segundo asalto ambos peleadores dieron lo mejor de sí, con intercambios de patadas y golpes al centro del octágono, defendiendo ambos su estilo de batalla.

En el tercero y cuarto round, “Fito” Rubio buscó acabar con el pleito, sabedor de que estaba abajo en las tarjetas de los jueces, sin embargo, demostró poca ambición por ganar el cinturón LUX Fight League que únicamente ha tenido Beltrán.

En el quinto y último asalto, el capitalino continuó con su pálido embate sobre el michoacano, quien se dedicó a sobrellevar las acciones, lo que provocó que los asistentes y la tercera sobre la superficie, Daniela Modad, los invitara a dar espectáculo.

El pleito acabó y los tres jueces decidieron darle la victoria al actual monarca de peso gallo, quien recibió el cinturón de manos del presidente de LUX Fight League, Joe Mendoza.

“Gracias Puebla, los amo, quiero agradecer a ‘Fito’ y a su equipo porque fue un gran rival, tenemos una amistad de por medio, no fue un gran show, porque somos de diferentes estilos. Esta victoria es en honor a mi madre, que ya no está entre nosotros, no estoy seguro de seguir en la división, veremos si nos vamos a las 145 libras”, subrayó el michoacano.

Por su parte el peleador poblano, Francesco Patrón, derrotó por decisión unánime, al costarricense Allan Zúñiga, en el pleito coestelar de LUX 023, que se desarrolló en el Centro Expositor de Puebla.

En otras combinaciones de la velada estelar, el también poblano, José Roura, le ganó por decisión unánime al colombiano, Santiago Prieto, en pleito por el peso gallo.

Por su parte, el capitalino, Antonio “Thunder” Suárez derrotó a Carlos “Goku” Arana de Guadalajara por decisión unánime, en la categoría de las 165 libras.

Mientas que Andrea Vásquez de Cuautla, Morelos, venció por nocaut a la debutante Linda Martell, en peso paja.

El próximo evento, LUX024 presentada por AMISTAD, será en la ciudad de Tijuana el 24 de julio en el auditorio Zonkeys con la cartelera encabezada por el zacatecano, José “Teco” Quiñonez Vs Luis “Pantera” Guerrero.