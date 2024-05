Responsables somos todos: Fernando Ortiz tras eliminación en “Conca”

El argentino recalcó que el resultado pegó en lo anímico, por lo que será difícil tratar de zafarse del dolor rápidamente.

“Responsables somos todos, principalmente yo cuando hay una derrota, cuando el equipo pierde, eso es algo que yo siempre trato de analizar rápido, pero si hay un culpable de la rota soy yo. Anímicamente pega, hay que reconocer. Anímicamente es algo que es difícil de esquivar. Se los dije recién a los jugadores, que duela lo que tenga que doler.

No solamente abrimos el marcador rápido, incluso tuvimos ocasiones para seguir agrandando el marcador. Eso es algo que lo teníamos planificado. Luego, al convertir el gol que nadie esperaba, quizás, en el momento que me vuelven a golpear anímicamente, obviamente que después remontar que lo habíamos hecho en otras ocasiones, contra un rival que juega, era bastante difícil. Pero el equipo jamás intentó o no intentó ir a buscar el marcador. Es así”, menciono post partido.

Asimismo, mandó a felicitar al “Crew” junto a Pachuca, clubes que al final pelearán por el título internacional pese a todo pronóstico.

“Ante una derrota en una semifinal, primero quiero felicitar a Columbus por pasar a una final. Un digno rival de enfrentar fue mejor que nosotros, hay que aceptarlo, sobre Pachuca, felicitarlos. Ha logrado un pase a una final y creo que meritorio tiene”, dijo.

A pensar en Tigres

El “Tano” culminó reconociendo la importancia que tomará la llave de cuartos de final en Lugar MX que tendrán ante Tigres, misma que arrancará en una semana más.

“Desde mañana ya, se los dije recién en el vestuario, es algo que tiene que doler, duele, es una derrota. Hay que aceptar, pero desde mañana ya cuando volvamos al entrenamiento pensar en cuartos de final contra Tigre, que es algo rápido, inmediato, donde nosotros tenemos que estar anímicamente al cien”, finalizó.