Reprograman partido de Tigres vs Mazatlán

*Les darán más descanso a los felinos.

El partido de la jornada 6, entre los Tigres de la UANL y el Mazatlán FC, fue reprogramado para un día después, debido a la participación de los felinos, en los cuartos de final de la Leagues Cup.

El equipo regio jugará ante el Miami FC el miércoles 20 de agosto, por lo que el partido ante la escuadra sinaloense se movió del viernes 22 de agosto al sábado 23.

Con esto, los Tigres tendrán 24 horas más de descanso, antes de jugar la fecha 6 del Torneo Apertura 2025, en donde enfrentarán a su ex técnico, Robert Dante Siboldi, que precisamente los llevó al último campeonato en el Clausura 2025.