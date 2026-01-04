Reporta Tigres a la pretemporada sin Ángel Correa

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres reportaron a la pretemporada de cara al arranque del Clausura 2026.

En punto de las 07:30 horas los jugadores fueron citados por grupos en las instalaciones del Estadio Universitario para dar comienzo a los trabajos físicos.

El primero en llegar fue Guido Pizarro segundo de Uriel Antuna, dando paso a la pasarela de futbolistas que uno a uno iban entrando a sus respectivos exámenes.

Los ausentes fueron Diego Lainez, Nahuel Guzmán y Ángel Correa, quienes obtuvieron permiso del club para presentarse hasta el domingo.

Cabe destacar, que desde el 29 de diciembre los elementos del plantel ya podían incorporarse con entrenamientos opcionales, a los cuales solamente Marcelo Flores atendió.

Un día más tarde le siguió André Pierre-Gignac, siendo junto a Jesús Angulo (rehabilitación) los únicos en presentarse de manera primeriza, pues el resto lo hizo hasta el 3 de enero.

Los auriazules fueron de los últimos equipos en regresar a sus prácticas normales, esto a una semana para su debut en el semestre ante Atlético de San Luis del próximo domingo