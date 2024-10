Renovación de Reyes con Tigres ¿en veremos?

Monterrey , NuevoLeón. A falta de un año de terminar contrato con Tigres, Diego Reyes prefirió negar palabra alguna sobre la posibilidad de una renovación con los felinos.

Las especulaciones aumentaron más al ver al representante del zaguero, Matías Bunge, de visita en las instalaciones del club durante la tarde del martes; sin embargo, esto no dio pista certera a una extensión.

“Todavía me falta y ya me estás corriendo. Estoy contento, ha llevo 5 años acá y se me pasaron rápido. Ya me tocó una pandemia, muchas cosas, campeonatos y contento con esta institución que desde el dia uno me abrieron las puertas.

Matías vino a visitarme, tanto a mí como a otros jugadores que tiene. No voy a hablar de otra cosa, estoy enfocado en el torneo y hacer las cosas bien para seguir demostrando qué estoy apto para jugar. Ya lo demás, se hablará en su momento”, finalizó.

Por otro lado, el “Flaco” señaló lo mucho que significará el Clásico Regio amistoso ante Rayados del siguiente sábado por la tarde en Houston, Texas.

“Enfocados y concentrados, es un amistoso, siempre los clásicos tienen otra vibra. Ahora nos toca ir con nuestra gente a Estados Unidos, es bonito poder jugar allá, contentos de ir. No perder ritmo y estrar enfocados en lo que se viene en los próximos partidos de lugar muy importante”, dijo.