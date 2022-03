Renombre en la plantilla no garantiza el éxito: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. Pese a que el equipo de Tigres es uno, sino es que el mejor plantel del fútbol mexicano en cuanto a elementos de renombre, para Miguel Herrera eso no garantiza éxitos seguros y para muestra lo que están realizando tanto Pachuca como Puebla, que con plantillas “más cortas” siguen dando sorpresas en el Clausura 2022.

El ‘Piojo’ dio gran mérito a lo que ambos clubes siguen demostrando semana tras semana, viéndose mejor que conjuntos con mucho mejor nómina tales como Monterrey y América.

Yo no podría hablar de planteles extensos, todos tenemos 25 jugadores en nuestro roster, Tigres, Monterrey y América tienen más nombres pero todos tenemos 25-26 jugadores, hay otros que apuestan a otras circunstancias, por ahí dicen que Puebla se desarma, si venden pero llegan otros, está diseñado a eso, lo mismo que Necaxa muchos años, es parte de su negocio como equipo, el mismo Santos, ahora prestárselos al Atlas como son del mismo dueño.

No se desarman, después ahí vienen la diferencia en los hombres y calidad, pero tanto Pachuca como Puebla tienen buenos jugadores, por ahí sus revulsivos no tienen nombres pero sus jóvenes entran con hambre, por eso están peleando arriba en la tabla,después hay equipos con más nombres y calidad y eso en el fútbol no cuenta, el equipo que mejor haga las cosas es el que al final termina levantando la copa”, explicó.

Por otro lado, el técnico felino confirmó su once que medirá fuerzas ante los tuzos, actual líder del torneo, en el cual destaca el regreso de Hugo Ayala a la zaga central y de quien depositó toda su confianza, aunque meses atrás haya dicho que el jugador estaba en el ocaso de su carrera.

“A Hugo no le ha tocado entrar pero ha estado trabajando bien como todos, hoy se le presenta otra oportunidad, no es el chavo que la está esperando, tiene mucha experiencia y es importante neste club, hoy el toca iniciar lo que siempre ha hecho, no tiene nada que demostrar, es un jugador consumado y el toca iniciar, de ahí en fuera todos están bien con la idea de buscar los 3 puntos de visitante”, dijo.

Además de Ayala, Yeferson Soteldo e Igor Lichnosvsky son el otro par de elementos que tendrán su primera chance en la titularidad felina tras las confirmadas bajas de Jesús Dueñas y Juan Pablo Vigón por lesión.

Redacción: Edgar Martínez