René Higuita y los 30 años del “escorpión”: la atajada que se volvió arte

El 6 de septiembre de 1995 el portero colombiano René Higuita inmortalizó su nombre en la historia del fútbol al realizar su atajada más icónica, “el escorpión”, en un amistoso en Wembley contra Inglaterra, una jugada que este sábado (06.09.2025) recordó como “una obra de arte”.

“30 años del Escorpión. No fue solo una atajada… fue una obra de arte, un grito de libertad, un gesto que cambió para siempre la manera de entender el arco”, expresó Higuita en X, donde publicó un video que rememora la hazaña.

La idea le vino a René Higuita mientras filmaba un comercial de gaseosa con unos niños en Colombia. Uno de ellos levantó un balón y lo remató de chilena hacia el arquero, quien, de manera instintiva, lanzó ambas piernas hacia atrás y lo despejó.

Dos años más tarde, después de convertirlo en su truco de entrenamiento, las estrellas se alinearon para que Higuita dejara su huella bajo los reflectores de Wembley. Fue la “pelota perfecta”, recuerda Higuita en su documental de Netflix Higuita: The Way of the Scorpion. “Pensé: ‘no hay problema’. Salió perfecto”, dijo el portero sobre el despeje con los talones al débil remate del mediocampista inglés Jamie Redknapp.

Aunque el amistoso terminó sin goles, la acción marcó para siempre la historia del deporte. El “escorpión” resumía la esencia de Higuita: un portero excéntrico, creativo y arriesgado que transformó la manera de entender su posición. Más allá de esta jugada, el colombiano dejó huella con 43 goles, y cambios en las reglas del juego.

Ejemplar entre guardametas

Tras la jugada, diferentes porteros han intentado imitar la atajada del colombiano, que en su momento causó admiración y estupor entre los aficionados que asistieron a ese amistoso de miércoles en Wembley.

Entre los que repitieron la jugada está el guardameta sudafricano Itumeleng Khune en un partido de la liga de su país y los exporteros del Barcelona Claudio Bravo, y José Manuel Pinto durante entrenamientos.

De igual forma, el brasileño Sidney Aparecido Ramos da Silva imitó la pirueta tras un remate de Ronaldinho durante un juego benéfico en Brasil.

Por otra parte, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) también recordó la jugada este sábado y señaló: “30 años del ‘escorpión’ de René Higuita”.

El colombiano, llamado también El Loco, agrandó su mito con esa jugada, pues ya era reconocido en el mundo por su juego con los pies, con lo que marcó una época revolucionaria para el puesto de portero.

Igualmente se hizo famoso por cobrar tiros libres, incluido el aquel que terminó en gol y le dio la victoria 1-0 al Atlético Nacional en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores de 1995 ante River Plate, torneo en el que su equipo fue subcampeón.

El exportero, que hoy tiene 59 años, hizo parte de una de las generaciones doradas de Colombia con Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, disputó el Mundial de Italia 1990, ganó la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional, anotó 43 goles y militó en clubes como Real Valladolid, Veracruz y Aucas (Ecuador).