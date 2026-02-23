Remontada de primera

Con el corazón por delante y un fútbol de alta intensidad, el Deportivo Santa Luz logró darle la vuelta a un marcador adverso para terminar venciendo 2-1 al Bayer 49, en un duelo que sacó chispas en la máxima categoría de la Popular Escobedo.

El campo de la Unidad Cucharas fue testigo de un enfrentamiento de poder a poder, donde la afición de la colonia La Luz no dejó de alentar, impulsando a los dirigidos por Iván Ortega a demostrar que tienen el “tamaño” necesario para ser protagonistas en la Primera División.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales. Alexander Gámez, del Bayer 49, fue el encargado de “ponerle el cascabel al gato” al anotar el tanto de la quiniela que sorprendió a la zaga defensiva.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar:

Antes de irse al descanso, Óscar Mendoza prendió la mecha con un zapatazo de larga distancia que se incrustó en las redes, igualando los cartones y devolviendo la confianza al equipo.

En la parte complementaria, cuando el empate parecía sentenciado, apareció la figura del mismo Iván Ortega. Aprovechando un parpadeo de la defensa rival, Ortega no perdonó y firmó el gol del triunfo, asegurando los tres puntos en disputa.

Con este resultado, Santa Luz se sacude la presión y se posiciona como un rival de cuidado, demostrando que saben sufrir para ganar.