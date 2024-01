Relacionan a Keylor Navas con Tigres

Monterrey, Nuevo León. El mercado de fichajes sigue muy activo para el equipo de Tigres, quien está en boca internacional tras el supuesto interés por un ‘crack’ de talla mundial.

Según el periodista turco, Ekrem Konur, la escuadra felina habría preguntado por el experimentado arquero, Keylor Navas, que de momento no está contemplado por su actual equipo, Paris Saint-Germain.

El costarricense no tiene actividad bajo la dirección técnica del español Luis Enrique, por lo que buscaría cupo en otro sitio con tal de tener minutos.

“Clubs from the Saudi Arabian league and Tigres want to sign PSG’s 37-year-old Costa Rican goalkeeper Keylor Navas for free”, publicó en sus redes el periodista.

De momento, se pudo saber que dicho rumor es falso, pues Nahuel Guzmán aún posee contrato con los regios hasta finales del 2024 y aunque no podrá ver actividad en las primeras tres fechas del siguiente certamen por suspensión, hay confianza en Carlos Felipe Rodríguez para ocupar el lugar.